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FRANCE

OM : deux bonnes nouvelles pour Genesio avant l’Olympiakos !

Par Fabien Chorlet - 13 Oct 2026, 20:25
Ayoub El Kaabi (Olympiakos)

Avant de recevoir l’Olympiakos en Ligue Europa, l’OM de Bruno Genesio pourrait profiter de deux absences majeures dans les rangs grecs.

Après avoir renoué avec la victoire dimanche dernier sur la pelouse de Troyes (0-2), l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue Europa ce jeudi (21h) avec la réception de l’Olympiakos au Vélodrome. Lourdement battus par Besiktas (4-1) lors de la première journée de la phase de ligue, les Phocéens tenteront de décrocher leurs trois premiers points dans la compétition. Mais pour ce deuxième rendez-vous européen de la saison, les deux entraîneurs devront composer avec plusieurs absences importantes.

Du côté de l’OM, Bruno Genesio devra notamment se passer de Derek Cornelius et Pierre-Emile Højbjerg, comme l’entraîneur olympien l’a annoncé après Troyes. Le défenseur central canadien, gravement touché à la hanche, est indisponible, tandis que le milieu de terrain danois souffre d’une blessure musculaire. Deux absences qui réduisent les options de l’entraîneur marseillais, aussi bien en défense que dans l’entrejeu, à l’approche de ce rendez-vous européen déjà important pour la suite de la compétition.

Deux absences importantes également pour l’Olympiakos

Mais l’Olympiakos ne sera pas non plus épargné par les blessures. L’entraîneur du club grec, Imanol Alguacil, devrait lui aussi être privé de deux éléments : Yusuf Yazıcı et Ayoub El Kaabi. L’ancien milieu offensif du LOSC se remet toujours d’une rupture du ligament croisé du genou, tandis que l’attaquant international marocain est également annoncé indisponible en raison d’une fracture de l’os zygomatique. Deux forfaits potentiellement préjudiciables pour les Grecs, notamment sur le plan offensif, avant leur déplacement au Vélodrome.

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