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FRANCE

OM : Genesio annonce déjà deux coups durs pour l’Olympiakos et Angers

Par Fabien Chorlet - 12 Oct 2026, 17:20
Bruno Genesio en conférence de presse après Troyes - OM

Après le succès de l’OM à Troyes (0-2), Bruno Genesio a donné des nouvelles de ses blessés, Derek Cornelius et Pierre-Emile Højbjerg.

Dans la douleur, l’Olympique de Marseille est allé s’imposer ce dimanche soir sur le terrain de Troyes (0-2), en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Un succès qui met fin à une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Mais après la rencontre, Bruno Genesio a également donné des nouvelles peu rassurantes de deux joueurs blessés de l’OM : Derek Cornelius et Pierre-Emile Højbjerg.

Genesio donne des nouvelles de Cornelius et Højbjerg

Touché à la hanche, le défenseur central canadien devrait être éloigné des terrains pendant encore plusieurs semaines, tandis que le milieu de terrain danois, victime d’une blessure musculaire lors de la trêve internationale, n’est toujours pas remis. Les deux joueurs devraient ainsi manquer les prochaines rencontres de l’OM face à l’Olympiakos, ce jeudi (21h) en Ligue Europa, puis contre Angers, dimanche (15h) en Ligue 1. Si l’absence de Cornelius est déjà actée, celle de Højbjerg semble également très probable.

« Pour Derek (Cornelius), ça va être assez long. Il faut attendre, parce que c’est une blessure assez rare, on sait déjà qu’il sera absent jusqu’à la trêve hivernale. Il faudra voir comment la blessure évolue. Concernant Pierre (Emile Højbjerg), je pense que ce sera trop juste pour la semaine qui arrive, mais on verra pour la semaine d’après », a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse d’après-match. Une mauvaise nouvelle pour l’entraîneur marseillais, qui devra encore composer avec ces deux absences dans les prochains jours.

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