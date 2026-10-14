Plusieurs observateurs ont placé Robin Risser (21 ans) parmi les flops du RC Lens contre le Sporting Portugal en Ligue des Champions (0-2).

La soirée européenne de Robin Risser contre le Sporting a laissé un goût amer. À seulement 21 ans, le portier du RC Lens découvre une nouvelle dimension dans sa carrière. Appelé chez les Bleus et présenté comme l’un des gardiens français à suivre en vue de la Coupe du monde 2026, il est désormais attendu au tournant à chacune de ses sorties.

🗣️ @DanielRiolo : "Les Lensois ont fait le match qu'ils devaient faire. Il manque juste la finition car il n'y a pas d'attaquant de très haut niveau autour de Thauvin. Mais c'est dur de leur en vouloir. Je ne sais pas ce qu'on peut leur reprocher." pic.twitter.com/m2QP8VSvGp — After Foot RMC (@AfterRMC) October 13, 2026

Pierre Ménès place Risser parmi les flops du RC Lens

Face au Sporting Portugal, mardi soir à Bollaert (0-2), il a alterné le bon et le moins bon. Une prestation contrastée qui n’a pas échappé aux observateurs. Risser a pourtant évité au Racing de sombrer plus tôt dans la rencontre. En première période, il a notamment repoussé une tentative dangereuse de Luis Suárez, empêchant le Sporting de creuser l’écart. Mais son match a pris une autre tournure en seconde période. À la 75e minute, Issa Doumbia a profité d’une percée pour inscrire le deuxième but portugais. Sur cette action, le placement et la sortie du gardien lensois ont été pointés du doigt. Le Sporting s’est finalement imposé 2-0, infligeant aux Sang et Or leur première défaite dans cette phase de Ligue des champions.

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès n’a pas caché sa déception concernant le gardien lensois : « Il fait partie de mes flops. Il a fait un bon match avec plusieurs arrêts. Malheureusement, sa sortie invraisemblable sur Doumbia coûte le deuxième but au RC Lens. Cela fait une tâche sur le CV. » Le consultant reconnaît donc que Risser a réalisé plusieurs interventions positives, mais estime que son erreur sur le deuxième but pèse lourd dans le résultat final. Une critique qui intervient après une autre sortie déjà discutée en Ligue des champions, lors du déplacement à Prague contre le Slavia. Pour un gardien encore jeune, ces épisodes peuvent rapidement prendre de l’ampleur, surtout lorsqu’il évolue dans un club où les attentes sont élevées.

Le poids du statut international pèse

Le contexte rend la situation particulièrement délicate pour Risser. Son statut de gardien prometteur et son appel en équipe de France attirent davantage l’attention sur ses performances. Chaque erreur est désormais susceptible d’être analysée sous un angle plus sévère, comme L’Équipe le fait dans son édition du jour. Le parallèle avec Lucas Chevalier, qui a découvert la pression du PSG après s’être imposé au LOSC, illustre cette difficulté : le talent ne suffit pas toujours à faire disparaître les doutes lorsque l’environnement devient plus exigeant.

Cela ne signifie pas pour autant que Risser est condamné à connaître les mêmes difficultés. Mais il devra apprendre à gérer cette exposition médiatique et à rebondir rapidement après ses erreurs. Yannick Cahuzac, lui, n’a pas souhaité remettre en cause son gardien après la rencontre : « Je n’ai aucun problème avec Robin parce que c’est un pilier. Je suis très fier et très content de ses performances. » Preuve que son statut au RC Lens n’est absolument pas menacé à court terme.