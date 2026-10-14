PSG : Barcola fait enfin sauter le verrou après un transfert à 140 M€

Bradley Barcola a inscrit son premier but sous les couleurs de Liverpool, ce mercredi sur la pelouse de LASK en Ligue des champions. Muet lors de ses six premières apparitions, l’ancien ailier du PSG débloque enfin son compteur avec les Reds.

Barcola se libère avec Liverpool

Bradley Barcola tient enfin son premier moment fort depuis son arrivée à Liverpool. Recruté pour 140 M€ l’été dernier, l’international français a trouvé le chemin des filets sur la pelouse de LASK, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions.

L’ancien Parisien a conclu une action construite depuis l’aile droite par Ngumoha. Après le travail de ce dernier, le ballon est revenu sur Koumas, dont la remise en retrait a trouvé Barcola. Sans contrôle, l’ailier de 24 ans a placé sa frappe dans le petit filet opposé. Une réalisation à retrouver également en vidéo sur Foot Mercato.

Six apparitions sans but ni passe décisive

Ce but met un terme à des débuts compliqués sur le plan statistique. Avant cette rencontre européenne, Barcola comptait six apparitions avec Liverpool sans avoir inscrit le moindre but ni délivré la moindre passe décisive. Des chiffres forcément scrutés au regard du montant déboursé pour son recrutement.

L’ancien Lyonnais restait pourtant un joueur particulièrement convoité avant son départ. Le Bayern Munich avait notamment suivi sa situation au PSG, tandis que Arsenal s’était également positionné sur Barcola. Liverpool avait finalement consenti un investissement de 140 M€ pour attirer l’international français.

Serge Aurier sur Salvatore Sirigu : « Lui, il a le droit de me trouver nul et j’ai le droit de le trouver nul. » Plus de dix ans après l’affaire Périscope, l’ancien Parisien n’a pas enterré la hache de guerre. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2110402865520902185

Une première réponse après un transfert XXL

Cette réalisation ne suffit évidemment pas à tirer un bilan définitif de son adaptation en Angleterre. Elle constitue toutefois une première réponse pour un joueur attendu au tournant après une opération financière aussi importante. Barcola a surtout retrouvé ce qui faisait sa force au PSG : sa capacité à conclure rapidement une action en se projetant dans la surface adverse.

Le club parisien avait d’ailleurs longtemps cherché à prolonger son ancien ailier face aux convoitises. Son départ a finalement ouvert un nouveau chapitre, dont les premières semaines étaient restées ternes sur le plan offensif.

Un déclic attendu pour la suite

À 24 ans, Barcola dispose désormais d’un premier but sur lequel s’appuyer. La manière peut également lui donner de la confiance : bien placé à l’entrée de la surface, il n’a pas tergiversé au moment de reprendre la remise de Koumas. Sa frappe sans contrôle n’a laissé aucune chance au gardien de LASK.

Après six rencontres sans peser directement sur un but de Liverpool, le Français vient donc de débloquer la situation sur la scène européenne. Reste désormais à confirmer ce déclic dans la durée et à enchaîner sous le maillot des Reds.