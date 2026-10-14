PSG : Barcola ne s’arrête plus, son premier but en appelle deux autres

Bradley Barcola a débloqué son compteur avec Liverpool de manière spectaculaire. Face au LASK, l’ancien ailier du PSG ne s’est finalement pas contenté d’un but : il a signé un triplé lors du succès des Reds (6-3).

Barcola transforme son déclic en triplé

On vous en parlait un peu plus tôt : Bradley Barcola avait enfin trouvé le chemin des filets avec Liverpool, après son transfert à 140 M€. La suite de la rencontre face au LASK a donné une tout autre dimension à cette première réalisation.

L’ancien Parisien a en effet ajouté deux nouveaux buts pour boucler un triplé. Liverpool s’est imposé au terme d’un match particulièrement prolifique (6-3), au cours duquel l’international français s’est affirmé comme l’un des principaux artisans de la victoire des Reds.

Ce développement change forcément la lecture de sa soirée. Il ne s’agit plus seulement d’un compteur enfin débloqué, mais d’une prestation offensive complète sur le plan statistique, avec trois des six réalisations inscrites par son équipe.

Une soirée spectaculaire contre le LASK

L’information a été relayée par Foot Mercato, qui souligne la sortie remarquée de l’ancien joueur du PSG. Dans une rencontre à neuf buts, Barcola a frappé à trois reprises et marqué les esprits sous ses nouvelles couleurs.

Bradley Barcola a signé un triplé face au LASK lors de la victoire spectaculaire de Liverpool (6-3). — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2110443973047164977

Le scénario très ouvert de la rencontre n’enlève rien à la portée de cette performance. Après avoir dû patienter avant d’inscrire son premier but, Barcola a immédiatement enchaîné et fait preuve d’efficacité dans la zone de vérité. Une réponse nette pour un joueur forcément attendu au regard du montant investi pour le recruter.

Un premier signal fort envoyé à Liverpool

Ce triplé ne permet pas, à lui seul, de tirer des conclusions définitives sur la saison de l’ancien Lyonnais et Parisien. Il constitue néanmoins un premier signal fort. Barcola vient de montrer qu’il pouvait peser lourdement sur une rencontre et convertir les situations obtenues par les Reds.

Pour Liverpool, cette soirée peut également servir de point de départ. L’ailier français cherchait encore son premier but avant ce rendez-vous ; il en repart avec trois réalisations et une confiance forcément renforcée. Son adaptation devra désormais être confirmée dans la durée.

À défaut de disposer d’autres données sur ses performances depuis son arrivée, cette sortie face au LASK reste son premier grand fait d’armes avec les Reds. Barcola a fait sauter le verrou, puis il l’a définitivement enfoncé.