À LA UNE DU 15 OCT 2026
[11:08]OM : le groupe de Genesio pour l’Olympiakos est tombé avec une bonne nouvelle !
[10:57]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha avant le PSG et le Real Madrid !
[10:28]FC Nantes : deux bonnes nouvelles pour Poirier avant Dunkerque !
[10:08]Flashback, il y a un an : Du choc Gouiri à la valse des coulisses : l’OM, entre secousses et nouveau visage
[10:03]OL : Pierre Sage ouvre la porte à l’OM, mais la ferme à l’ASSE !
[09:44]L’IA dans la préparation des matchs : ce que ChatGPT sait (et ne sait pas) faire pour un staff technique
[09:40]OM : Richard a frappé fort, deux nouveaux départs actés !
[09:20]RC Lens : le grand gagnant de la défaite face au Sporting est connu !
[09:00]Stade Rennais – OFI Crète : une pluie de changements attendue dans le onze de Haise !
[08:40]ASSE : trois bonnes nouvelles sont tombées pour Cathro avant le Red Star !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL – Crystal Palace : la compo probable de Fonseca, surprise pour le remplaçant d’Openda !

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 08:20
Paulo Fonseca (OL)

Voici les compos probables du match de Ligue Europa entre l’OL et Crystal Palace.

Pour son deuxième match de Ligue Europa de la saison, l’Olympique Lyonnais reçoit ce jeudi (18h45) Crystal Palace au Groupama Stadium. Une rencontre particulière, qui marquera les retrouvailles entre les Gones et leur ancien entraîneur, Pierre Sage, désormais à la tête des Eagles. Vainqueurs respectivement d’Anderlecht (1-2) et du Lech Poznan (4-0) lors de la première journée, les deux équipes tenteront de confirmer leur bon départ dans la compétition.

Trois changements dans le onze de Fonseca ?

Après la défaite concédée vendredi dernier face au RC Lens (1-2) en Ligue 1, Paulo Fonseca devrait apporter plusieurs retouches à son onze de départ pour défier Crystal Palace. Selon les informations de L’Équipe, l’entraîneur portugais envisagerait trois changements par rapport à l’équipe alignée face aux Sang et Or.

Au milieu de terrain, Noah Nartey devrait ainsi être préféré à Mads Bidstrup, tandis que Khalis Merah et Keito Nakamura devraient faire leur apparition dans le secteur offensif. Le premier devrait remplacer numériquement Loïs Openda, victime d’une fissure du péroné de la jambe droite face au RC Lens, tandis que l’international japonais devrait prendre la place de Pavel Sulc. Des changements importants pour Paulo Fonseca, qui devra notamment composer avec l’absence de son attaquant belge pour tenter de faire tomber le Crystal Palace de Pierre Sage.

Reste désormais à savoir si ces ajustements permettront à l’OL de retrouver le chemin de la victoire après son revers face au RC Lens et d’enchaîner un deuxième succès consécutif en Ligue Europa. Face à un Crystal Palace également victorieux lors de la première journée, les Lyonnais devront se montrer à la hauteur pour prendre le dessus sur leur ancien entraîneur.

Les compos probables

OL : Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Morton, Nartey, Tolisso – Nuamah, Merah, Nakamura.

Crystal Palace : Benitez – Richards, Disasi, Canvot – Mingueza, Wharton, Timber, Mitchell – Kamada, Nketiah, Pino.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Ligue EuropaOL
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue Europa, OL