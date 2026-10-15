OL – Crystal Palace : la compo probable de Fonseca, surprise pour le remplaçant d’Openda !

Voici les compos probables du match de Ligue Europa entre l’OL et Crystal Palace.

Pour son deuxième match de Ligue Europa de la saison, l’Olympique Lyonnais reçoit ce jeudi (18h45) Crystal Palace au Groupama Stadium. Une rencontre particulière, qui marquera les retrouvailles entre les Gones et leur ancien entraîneur, Pierre Sage, désormais à la tête des Eagles. Vainqueurs respectivement d’Anderlecht (1-2) et du Lech Poznan (4-0) lors de la première journée, les deux équipes tenteront de confirmer leur bon départ dans la compétition.

Trois changements dans le onze de Fonseca ?

Après la défaite concédée vendredi dernier face au RC Lens (1-2) en Ligue 1, Paulo Fonseca devrait apporter plusieurs retouches à son onze de départ pour défier Crystal Palace. Selon les informations de L’Équipe, l’entraîneur portugais envisagerait trois changements par rapport à l’équipe alignée face aux Sang et Or.

Au milieu de terrain, Noah Nartey devrait ainsi être préféré à Mads Bidstrup, tandis que Khalis Merah et Keito Nakamura devraient faire leur apparition dans le secteur offensif. Le premier devrait remplacer numériquement Loïs Openda, victime d’une fissure du péroné de la jambe droite face au RC Lens, tandis que l’international japonais devrait prendre la place de Pavel Sulc. Des changements importants pour Paulo Fonseca, qui devra notamment composer avec l’absence de son attaquant belge pour tenter de faire tomber le Crystal Palace de Pierre Sage.

Reste désormais à savoir si ces ajustements permettront à l’OL de retrouver le chemin de la victoire après son revers face au RC Lens et d’enchaîner un deuxième succès consécutif en Ligue Europa. Face à un Crystal Palace également victorieux lors de la première journée, les Lyonnais devront se montrer à la hauteur pour prendre le dessus sur leur ancien entraîneur.

Les compos probables

OL : Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Morton, Nartey, Tolisso – Nuamah, Merah, Nakamura.

Crystal Palace : Benitez – Richards, Disasi, Canvot – Mingueza, Wharton, Timber, Mitchell – Kamada, Nketiah, Pino.