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FRANCE

RC Lens – OL : Lyon livre le verdict pour Openda et charge les Lensois et l’arbitrage

Par Fabien Chorlet - 12 Oct 2026, 16:09
Loïs Openda (OL) lors de sa sortie face au RC Lens

L’OL a donné des nouvelles de la blessure de Loïs Openda et poussé un coup de gueule contre le RC Lens et l’arbitrage.

Blessé vendredi dernier lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du RC Lens (2-1), en ouverture de la sixième journée de Ligue 1, Loïs Openda connaît désormais la gravité de sa blessure. Touché à la jambe droite après un duel avec le défenseur lensois Ismaëlo Ganiou, l’ancien Sang et Or a passé des examens médicaux qui ont révélé une fissure du péroné.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’OL a annoncé que son attaquant belge serait indisponible au minimum jusqu’à la prochaine trêve internationale. Mais le club rhodanien ne s’est pas contenté de donner des nouvelles de son joueur. Il a également poussé un véritable coup de gueule contre les fautes répétées subies par Loïs Openda et le manque de protection de l’arbitrage lors de cette rencontre.

L’OL dénonce le traitement réservé à Openda face au RC Lens

« L’Olympique Lyonnais déplore la blessure de Loïs Openda, victime d’une fissure du péroné lors du match de championnat face au RC Lens. Touché vendredi soir lors de la rencontre face au RC Lens, Loïs Openda a passé des examens qui ont révélé une fissure du péroné de la jambe droite. L’attaquant international belge sera indisponible au minimum jusqu’à la prochaine trêve internationale. Cette blessure intervient au terme d’une rencontre durant laquelle Loïs Openda a subi des fautes répétées dès les premières minutes, pour une seule sanction disciplinaire. L’Olympique Lyonnais déplore le traitement subi par son attaquant et considère qu’il n’a pas bénéficié de la protection nécessaire, jusqu’au choc qui l’éloigne aujourd’hui des terrains. Plus largement, l’OL rappelle que la préservation de l’intégrité physique des joueurs doit rester une priorité absolue, et que les arbitres en sont les premiers garants », peut-on lire sur le communiqué de l’OL.

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