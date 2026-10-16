ASSE : Cathro se pose des questions sur Kévin Pedro… mais il a déjà une réponse !

Excellent en défense centrale contre Rodez (2-0), Kévin Pedro confirme match après match qu’il est bien plus qu’une simple solution de dépannage pour Ian Cathro. Mais à quel poste le jeune Stéphanois de 20 ans va-t-il s’installer durablement ? Son entraîneur hésite encore entre deux options. En revanche, il en a définitivement écarté une troisième…

C’est l’une des grandes satisfactions du début de saison de l’ASSE. À seulement 20 ans, Kévin Pedro s’est imposé comme une valeur sûre de l’équipe d’Ian Cathro. Et peu importe le poste auquel l’Écossais décide de l’aligner ! Utilisé à gauche pendant la préparation estivale et au début du championnat, puis à droite, le jeune défenseur formé au club a encore marqué des points samedi dernier face à Rodez (2-0). Cette fois, c’est dans l’axe qu’il a été titularisé, pour pallier l’absence de Julien Le Cardinal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a répondu présent !

Solide dans les duels, appliqué dans ses interventions et serein dans ses relances, Pedro a livré une prestation particulièrement convaincante. De quoi donner quelques idées supplémentaires à Cathro, qui dispose avec lui d’un joueur capable de rendre de précieux services à plusieurs postes.

Pedro dans l’axe ou à droite contre le Red Star ?

À l’approche du choc de samedi sur la pelouse du Red Star, la question de son positionnement se pose forcément. Avec le retour attendu de Julien Le Cardinal, Pedro pourrait retrouver son couloir droit. Mais João Ferreira, qui monte en puissance, a lui aussi marqué des points face à Rodez. Une autre possibilité serait donc de maintenir Pedro dans l’axe, aux côtés du capitaine stéphanois, au détriment de Sohaib Naïr, dont les dernières prestations n’ont pas toujours rassuré.

Interrogé jeudi en conférence de presse, Ian Cathro n’a pas vraiment levé le suspense. « Je ne sais pas quel poste est son meilleur. Pedro est un jeune joueur avec un grand potentiel. On ne peut pas se projeter sur le futur, dans dix ans, et savoir où il va performer le mieux dans sa carrière. Très honnêtement, je ne suis pas sûr de pouvoir donner une réponse. »

Le technicien écossais entend surtout accompagner la progression de son jeune défenseur sans brûler les étapes. « On doit travailler globalement avec Kévin et le faire avancer sur les caractéristiques des deux postes. On essaye de le faire actuellement, on a une équipe qui nous le permet. Notre équipe est faite pour avoir cette polyvalence. »

Cathro a définitivement rayé le poste de latéral gauche !

Pour Cathro, il serait donc prématuré d’enfermer Pedro dans un rôle précis. « Bientôt, il aura ses spécificités, il se sentira plus à l’aise dans une position et on verra, mais on ne doit pas précipiter ça. On doit être ouvert car il peut exceller dans les deux postes. »

Mais l’entraîneur des Verts a tout de même une certitude. Et il l’a exprimée avec un sourire, en concluant sa réponse par un catégorique : « Mais pas arrière-gauche, non. »

Voilà qui a le mérite d’être clair ! L’expérience tentée durant l’été et au début de la saison ne sera donc pas renouvelée. Pedro devra désormais choisir, ou plutôt laisser son entraîneur choisir, entre le couloir droit et la charnière centrale.