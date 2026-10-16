PSG : Luis Enrique a fait un cadeau inestimable à Dembélé avant Strasbourg

Après sa performance remarquée contre Manchester City, Ousmane Dembélé a plaisanté sur son envie de prolonger ses vacances, provoquant une réponse pleine d’humour de Luis Enrique.

Ousmane Dembélé peut-il espérer obtenir davantage de jours de repos au PSG ? Après la victoire parisienne face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions, l’attaquant français avait laissé entendre qu’il pourrait demander de nouvelles vacances. Une plaisanterie à laquelle son entraîneur, Luis Enrique, a répondu avec le sourire en conférence de presse, ce vendredi 16 octobre.

« Il est le boss ! », Luis Enrique taquine Dembélé

Interrogé sur les propos de son joueur, l’entraîneur espagnol n’a pas manqué d’humour, tout en soulignant son admiration pour l’international français.

« Il est le boss ! Il veut des vacances, alors il aura des vacances. Mais il rigole tout le temps. J’aime la manière qu’il a de vivre le football et sa passion pour le football », a expliqué Luis Enrique.

Derrière cette réponse amusée, le technicien parisien a toutefois rappelé que les décisions concernant le temps de jeu et la récupération des joueurs lui appartenaient. S’il se dit ouvert aux demandes de son groupe, celles-ci doivent rester raisonnables et compatibles avec les exigences du club.

Pour Luis Enrique, les vacances passent aussi par le Campus

L’entraîneur du PSG a également profité de cette séquence pour rappeler sa philosophie de gestion de l’effectif. Avec un calendrier chargé entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, la rotation et les périodes de récupération font partie de sa stratégie.

« C’est une blague, clairement, mais je suis toujours ouvert pour donner aux joueurs ce qu’ils veulent. Ce qu’ils veulent dans les conditions normales. Mais ils aiment jouer tout le temps dans l’équipe titulaire, c’est impossible. Ils savent que c’est ça ma responsabilité », a-t-il précisé.

Avant de conclure par une dernière formule ironique sur la notion de repos : « Être en vacances tout le temps… Être en vacances, c’est venir au Campus pour s’entraîner. C’est ça être en vacances. »

Après avoir bénéficié d’un temps de repos avant le choc européen contre Manchester City, Dembélé a donc relancé le sujet avec humour. Reste que Luis Enrique entend bien conserver la maîtrise de sa gestion d’effectif, alors que le PSG doit enchaîner les rendez-vous importants, à commencer par son déplacement à Strasbourg en Ligue 1.