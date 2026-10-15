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FRANCE

Manchester City – PSG : Luis Enrique n’a pas tout aimé, Dembélé redemande des vacances

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 07:20
Ousmane Dembélé lors de Manchester City - PSG

Après la victoire du PSG face à Manchester City (4-2), Luis Enrique et Ousmane Dembélé se sont exprimés.

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup ce mardi soir en s’imposant sur la pelouse de Manchester City (2-4), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Un succès de prestige pour les hommes de Luis Enrique, qui ont toutefois connu quelques frayeurs malgré leur avance de trois buts à la pause. Après la rencontre, l’entraîneur parisien et Ousmane Dembélé se sont exprimés sur cette soirée mouvementée.

Luis Enrique : « Aucun résultat n’aurait été juste aujourd’hui »

Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique n’a pas caché son enthousiasme après ce choc spectaculaire entre deux équipes particulièrement joueuses. Mais malgré la victoire de son équipe, le technicien espagnol a reconnu que le PSG avait souffert face aux Citizens.

« Ça a été un match passionnant. On avait anticipé ce type de match, avec ces deux équipes qui pressent continuellement, avec un rythme trépidant. On a surmonté cette pression en première période, on a mérité de mener. Mais je n’aime pas voir un tel écart de 3-0 à la mi-temps. L’adversaire prend beaucoup de risques ensuite. Et toi tu penses que tu as gagné. On a vécu des moments difficiles. Si tu as de la malchance, tu perds ce match », a analysé l’entraîneur du PSG.

Luis Enrique a également reconnu que la réussite avait cette fois souri aux Parisiens. « J’en parlais avec Rafel Pol (son adjoint) en seconde période. On a eu la chance qu’on n’a pas eue lors des premières journées de L1. Aucun résultat n’aurait été juste aujourd’hui. » Une analyse lucide de la part du technicien espagnol, conscient que son équipe aurait pu laisser échapper cette victoire malgré son avance confortable.

Dembélé répond aux critiques et plaisante sur ses vacances !

De son côté, Ousmane Dembélé s’est montré beaucoup plus détendu au micro de Canal+. Interrogé sur les critiques dont il a récemment fait l’objet, l’attaquant du PSG a assuré ne pas y avoir prêté attention, tout en glissant une petite plaisanterie sur ses vacances.

« Non, je n’ai rien vu. Il y a eu la trêve, et après, je suis parti en vacances. Et d’ailleurs je vais peut-être demander d’autres vacances », a ironisé l’international français, avant de poursuivre : « De toute façon, ça fait dix ans qu’on me critique, donc ça n’a pas changé. (…) Le mardi et le mercredi, je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer, surtout quand je reviens de vacances. »

Enfin, lorsqu’il lui a été demandé s’il comptait prolonger ses vacances, Ousmane Dembélé a poursuivi sur le ton de l’humour : « Oui, c’est possible. Jusqu’au mois de mars, je pense. » Une sortie pleine d’ironie de la part du Parisien, qui a préféré répondre aux critiques avec le sourire après ce succès retentissant face à Manchester City.

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