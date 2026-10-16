PSG : grosse surprise pour Olise, un accord a été trouvé !

Dans le viseur du PSG, Michael Olise aurait trouvé un accord avec un autre géant.

Le PSG n’est pas le seul à s’intéresser à Michael Olise. Alors que le club de la capitale avait manifesté son intérêt pour l’ailier français du Bayern Munich, c’est finalement sur un tout autre terrain que son nom fait l’actualité. Selon le média spécialisé Footy Headlines, l’international français aurait trouvé un accord avec Nike pour un partenariat autour de ses chaussures.

Le PSG avait manifesté son intérêt pour Olise

Michael Olise figure depuis plusieurs années parmi les profils offensifs qui intéressent les grands clubs européens. Le PSG avait notamment étudié la possibilité de le recruter lorsqu’il évoluait à Crystal Palace, en 2024, avant que le joueur ne rejoigne finalement le Bayern Munich.

L’intérêt parisien a de nouveau été évoqué en 2026. Mais l’opération s’annonçait particulièrement complexe, compte tenu de l’importance du Français dans le projet bavarois et de son coût potentiel. Le PSG n’aurait finalement pas prévu de passer à l’action durant le mercato estival, selon L’Équipe.

Olise plutôt que Mbappé : Nike prépare sa réponse

Après avoir perdu Kylian Mbappé, parti chez On dans le cadre d’un partenariat de longue durée, Nike pourrait miser sur Michael Olise pour renforcer son portefeuille de stars. Le joueur du Bayern porte déjà régulièrement des crampons de la marque américaine, sans être officiellement sous contrat avec elle.

Il affectionne notamment les Nike Hypervenom Phantom III, un modèle arrêté depuis plusieurs années. D’après Footy Headlines, l’équipementier envisagerait de relancer cette gamme en 2027, avec Olise comme potentiel ambassadeur.

Reste désormais à attendre une confirmation officielle de cet accord. Une chose est sûre : si le PSG a pu envisager de recruter l’international français, Nike pourrait bien avoir pris une longueur d’avance… mais dans la bataille des équipementiers !