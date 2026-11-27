Et si votre commande vous réservait une surprise de plus que prévu ? Avec son offre Black Friday, Un Bon Maillot fait très fort cette année pour faire plaisir à ses clients. Vous choisissez votre taille et, dans chaque box mystère football, un maillot neuf et 100 % officiel vous attend. Son identité reste secrète jusqu’au déballage. Et ce week-end, la marque vous offre un coffret de plus, à garder pour vous ou à glisser sous le sapin. L’offre tient en quelques mots : deux maillots achetés, un offert.

Le vrai coup de cœur peut se cacher dans la box

Vous n’avez peut-être jamais suivi l’équipe dont vous allez découvrir le maillot. Et pourtant, il suffit parfois de le déplier pour avoir envie de l’enfiler. Un maillot extérieur aux couleurs audacieuses ou une tenue de sélection au design plus sobre peuvent faire leur effet dès le premier regard. Certains détails qu’on remarque à peine à l’écran, comme un motif dans le tissu ou le dessin de l’écusson, ressortent davantage quand on a le maillot entre les mains.

Au moment de commander votre box mystère football, vous pouvez exclure jusqu’à trois équipes. Vous gardez ainsi la surprise à l’ouverture tout en écartant les équipes dont vous préférez éviter les maillots.

Une troisième box offerte, à garder ou à offrir

Vous aviez deux cadeaux de Noël à trouver pour des proches qui aiment le foot ? Offrez-leur chacun un coffret et gardez celui qu’Un Bon Maillot vous offre. Vous comptiez plutôt étoffer votre collection ? Profitez de la troisième box pour faire une surprise à quelqu’un qui partage votre passion.

La gamme laisse le choix. Un Bon Maillot propose des box pour enfants, des coffrets consacrés aux clubs qualifiés en Coupe d’Europe ou aux sélections nationales, et même des box contenant un short de foot. De quoi trouver une idée pour le plus jeune qui commence sa collection comme pour celui qui attend les soirs de Coupe d’Europe toute la semaine.

Le bon plan Black Friday à saisir ce week-end

Pour deux box mystère football achetées, Un Bon Maillot vous offre la troisième. L’offre est valable du vendredi 27 novembre au lundi 30 novembre à 0 h, dans la nuit de dimanche à lundi.

Profiter de l’offre Black Friday d’Un Bon Maillot