ASSE Mercato : un latéral droit roumain rêve de Saint-Étienne, un joli coup en vue ?

En quête d’un latéral droit pour la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne aurait jeté son dévolu sur un certain Tony Strata (20 ans), défenseur roumain de l’AC Ajaccio.

🟧 Piste crédible

La reprise de l’entraînement à l’ASSE a confirmé un besoin au poste de latéral droit. Si plusieurs dossiers auraient été ouverts, Le Progrès affirme que Tony Strata figure parmi les pistes étudiées sérieusement par les Verts pour renforcer un couloir encore en chantier. Et si aucun mouvement officiel n’a encore été enclenché, la situation financière tendue d’Ajaccio corse pourrait bien accélérer les choses.

À 20 ans, le défenseur roumain sort d’une saison pleine avec le club corse, où il s’est imposé comme un titulaire régulier. Formé à l’Universitatea Craiova en Roumanie, ce joueur longiligne (1m81), tonique et agressif dans le bon sens du terme, a su séduire par sa solidité défensive et sa capacité à répéter les efforts dans son couloir. Très à l’aise dans un bloc médian, il brille par ses interventions propres, sa concentration et sa discipline.

Strata emballé par l’ASSE ?

Offensivement, s’il ne possède pas le profil d’un piston ultra-créatif, il reste capable d’apporter du soutien dans le camp adverse grâce à un bon timing de projection et une qualité de centre en progrès. Ses stats ne disent pas tout : 3 passes décisives et un but en 28 matches, mais surtout une grosse activité, avec une moyenne de 9 ballons récupérés par match et un excellent ratio de duels remportés. Strata a également été l’un des éléments les plus réguliers d’Ajaccio, dans un contexte collectif instable.

À l’ASSE, on cherche un latéral capable de s’imposer rapidement sans coûter trop cher, et Strata représente cette opportunité-là : jeune, structuré, travailleur, et financièrement accessible. Reste à savoir s’il est la priorité du board stéphanois. Car les dirigeants explorent aussi d’autres profils, parfois plus expérimentés, ou plus offensifs. Le joueur, lui, serait emballé par l’idée de rejoindre un club historique avec une grosse ambiance. Affaire à suivre…

« Le coup d’œil de But FC »

« Ce n’est pas la première fois qu’on entend le nom de Tony Strata à l’ASSE cet été et c’est bien pour cela que cette piste semble crédible. Les Verts ont besoin de ce genre de profil, jeune, dynamique, travailleur et déjà aguerri à la Ligue 2. Sur le papier, il y aurait un coup à faire. »