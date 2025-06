ASSE Mercato : un nouveau transfert est bouclé ! 

Prêté à l’AS Saint-Étienne lors de l’exercice 2023-2024, Pierre Cornud retourne en Israël. L’ASSE et le Maccabi Haïfa ont trouvé un accord définitif pour son transfert, estimé à 900 000 euros.

Pierre Cornud ne portera plus le maillot vert. Arrivé en prêt en provenance du Maccabi Haïfa à l’été 2024, le latéral de 28 ans n’a pas vu les dirigeants stéphanois lever l’option d’achat automatique. Selon plusieurs sources proches du dossier, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert sec, autour de 900 000 euros. Le joueur était encore sous contrat avec le Maccabi jusqu’en 2026, et souhaitait retrouver un cadre familier, après une saison marquée par une forte concurrence et des choix tactiques fluctuants.

Une bonne opération financière ?

Pour le Maccabi Haïfa, ce retour est une bonne opération sportive et financière. Cornud y avait laissé une bonne impression lors de son premier passage, avec notamment des prestations solides en Ligue des champions. Son profil expérimenté et sa connaissance du club devraient faciliter son intégration dans un effectif déjà bien rodé. Côté stéphanois, ce départ libère une place dans le couloir gauche, où l’ASSE espère recruter un profil plus offensif en Ligue 2. L’été s’annonce actif à l’Étrat.