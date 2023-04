ASSE : Batlles annonce un nouveau forfait et un retour surprise pour Metz

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le point médical

"Gaëtan Charbonnier nous rejoindra la semaine prochaine, Thomas Monconduit et Anthony Briancon sont absents. Dennis Appiah sera malheureusement forfait pour un problème aux adducteurs. Kader Bamba sera là, il revient plus vite que prévu."

"Entre Nadé et Giraudon, je n'ai pas encore fait mon choix pour savoir qui remplacera Appiah"

Qui pour remplacer Appiah ?

"Entre Mickaël Nadé et Jimmy Giraudon, je n'ai pas encore fait mon choix pour savoir qui remplacera Dennis Appiah. Mais j'ai ma petite idée. Je sais que celui qui jouera sera performant."

Le match contre Metz

"Comme Grenoble, avec des joueurs de grosses qualités, physiquement très aguerris. On ne sait pas trop comment ils vont jouer. Ils sont obligés de faire un résultat et nous d'imposer quelque chose. On jouera avec nos qualités, pas en fonction de l'équipe adverse."

Les supporters

"Il y aura du monde au stade. Je n'ai pas besoin de motiver les joueurs, ils le voient. Les supporters font partie intégrante de notre club."

"Je ne m'attendais pas à ce que Nkounkou ait ses stats"

Nkounkou

"Je ne m'attendais pas à ce que Niels Nkounkou ait ses stats. Mais c'est tout un collectif qui l'aide."

La remontada au classement

"On est très satisfait d'avancer au classement. Mais l'idée c'est d'être encore plus exigeant."

Le retour de Brandao dans le Forez

"Ce matin, Brandao était présent, il a pu échanger avec les joueurs."

