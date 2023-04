ASSE : contre Metz, Batlles attend beaucoup plus d'un titulaire

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Perfectionniste au possible, Laurent Batlles ne se laisse pas endormir par la série de dix matches sans défaite. L'entraîneur de l'ASSE refuse que son équipe se repose sur ses lauriers et il continue de pousser chaque joueur à s'améliorer. Ainsi, hier en conférence de presse, à la veille du choc contre Metz dans le Chaudron pour le compte de la 32e journée, il a dit tout le bien qu'il pensait de Léo Pétrot mais également détaillé les axes de progression de son défenseur central.

"Il y a des choses qu’il doit appréhender"

"Il doit prendre de l’expérience, par rapport à Dennis (Appiah) par exemple qui a peut-être plus de maturité dans son jeu. Il doit également pondérer ses efforts. Cela concerne son jeu également, dans les relances ou encore le jeu long. Quand on fixe intérieur, il doit savoir quand il faut aller côté et inversement. Il y a des choses qu’il doit appréhender."

La fiche de Léo Pétrot

💚 Des rires, de la nostalgie et tellement de fierté...



Brandao est de retour à la maison, et c'est beaucoup d'émotion 🥺🏠 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 21, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur