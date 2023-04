ASSE : l'analyse sans concession de Krasso après la défaite contre Metz

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Après dix matches sans défaite, l'AS Saint-Etienne s'est inclinée cet après-midi à domicile contre le FC Metz (1-3). Les Lorrains ont inscrit trois buts lors de la première demi-heure puis il y a une interruption de dix minutes à cause d'incidents entre supporters et les Verts ont dominé l'heure restante, réduisant l'écart par Nkounkou (37e). Jean-Philippe Krasso a cru ramener le score à 2-3 à la 85e mais l'arbitre a sifflé une main préalable d'un partenaire sur l'action.

"On n'y était pas"

Au micro de beIN après la rencontre, le capitaine des Verts a fait part de sa déception concernant le résultat final mais surtout à propos de l'entame ratée de son équipe : "Avant la pause, les supporters n'étaient pas contents, comme nous. Après, on a su mettre un autre état d'esprit et ils ont apprécié. Se battre, c'est le minimum pour eux. On n'est pas rentrés dans le match. On n'y était pas. On n'a pas joué notre jeu. On a pris des vagues et les Messins ont été très efficaces."

Raphaël Nouet

Rédacteur