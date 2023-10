ASSE - Mercato : un duo de choc pourrait assurer le retour des Verts en Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE a bien redressé la barre. Partis timidement en début de saison, les hommes de Laurent Batlles restent sur une série positive qui les a placés à la 5e place du classement de Ligue 2 après 10 journées. L’objectif de remonter en Ligue 1 dès cette fin de saison est donc encore largement à portée de fusil. Pour l’acter, un duo de choc pourrait les y aider : Laurent Batlles et Loïc Perrin.

« Des équipes ne sont pas dans leur pic de forme »

« Il y a des équipes qui avancent mais qui ne sont pas dans leur pic de forme. Je pense à Saint-Étienne. Je pense à Caen qui est parti fort mais qui coince un peu. Toutes les équipes ont des forces et la régularité fera la différence, a récemment analysé Olivier Guégan sur le site Ma Ligue 2. Une chose m’interpelle : les deux clubs qui sont montés, Le Havre et Metz, avaient une grosse structure entre le coach et le directeur sportif que ce soit Bodmer-Elsner ou Dréossi-Bölöni. Quand un binôme est sur la même longueur d’ondes et avance main dans la main dans les temps forts comme dans les temps faibles... On voit que ces deux clubs ont gardé le cap. Ils sont resté centrés sur leur ligne de conduite et forcément ça a payé. S’il y a une chose à retenir de cette saison, c’est l’attelage de ces deux clubs qui a été primordial pour la réussite. »

