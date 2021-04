Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

La grosse info : le Maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, demande aux dirigeants de l'ASSE de sortir du silence

Dans un entretien à paraître mercredi dans But ! Saint-Etienne, Gaël Perdriau estime que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer devraient être plus transparents quant à leur volonté ou non de vendre l'ASSE...

ASSE – EXCLU BUT ! : vente du club, dividendes, fronde des supporters... le Maire de Saint-Etienne prend position

ASSE : Jessy Moulin blessé et endeuillé

ASSE : pas si désunis que ça, les Verts !

ASSE : Etienne Green a déjà attiré l’œil d’un géant bien connu des Verts

ASSE - Girondins : Gasset envoie un message fort aux Verts... et au FC Nantes !

ASSE, LOSC, RC Lens, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type, un record est battu !

Mais aussi...

PSG - LOSC (0-1) : Neymar, Marquinhos, André... des nouvelles images musclées ont fuité !

PSG - LOSC (0-1) : Neymar renvoyé à la maternelle après son coup de sang

FC Barcelone – Mercato : Neymar prêt à claquer la porte du PSG ?

PSG : après ses révélations sur Neymar & Co, Tuchel pris au beau milieu d’une bagarre !

PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Ce Paris est un écran de fumée »

PSG - LOSC (0-1) : une mauvaise nouvelle se confirme pour Galtier

FC Nantes : Kombouaré dérape devant ses joueurs et va au clash avec Pallois

FC Nantes : Imran Louza a reçu des menaces de mort, le contenu est raciste et scandaleux

OM : Milik contrarie Sampaoli, un coéquipier inattendu l’a fait craquer !

OM : Al Walid ben Talal aurait renoncé au rachat de l'OM

OM : les images terrifiantes des violences subies par Bernard Tapie

RC Lens - OL (1-1) : plusieurs joueurs menacés de mort après le match !

Stade de Reims - Stade Rennais (2-2) : Guion est furax contre Guirassy

FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : le président de Dortmund met un gros coup de frein au dossier Haaland !