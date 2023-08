ASSE – INFO BUT ! Mercato : Nkounkou dans les starting blocks

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Niels Nkounkou ne s'est pas fait que des amis en clamant dans L'Equipe sa volonté de quitter l'ASSE. Les supporters stéphanois n'ont pas apprécié la démarche et les dirigeants, égratignés par le joueur, non plus. Cette sortie médiatique devrait précipiter le transfert de l'international Espoirs.

Les positions avec Francfort se sont rapprochées

D'après nos informations, des négociations sont en cours avec Francfort et les positions se sont rapprochées. L'ASSE espère finaliser le transfert de Nkounkou avant la fin de la semaine, ce qui lui permettrait d'accélérer le dossier de sa succession au poste de piston gauche. Antoine Leautey (Amiens) est apprécié mais d'autres options sont à l'étude depuis quelques jours. Les Verts ont notamment pris des renseignements sur un autre joueur qui a performé en L2 la saison dernière... Mais leur priorité, à l'aube de l'ouverture de la saison samedi contre Grenoble, c'est bien de régler le dossier Nkounkou. Chaque chose en son temps...

Podcast Men's Up Life