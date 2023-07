ASSE - Mercato : avancée majeure pour le retour d'Hamouma

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Jeudi dernier, nous vous annoncions en exclusivité la décision de Romain Hamouma de stopper sa carrière professionnelle alors que son contrat à l'AC Ajaccio arrivait à son terme. Disposant d'une clause de reconversion à l'ASSE, l'attaquant de 36 ans se rapprocherait d'un retour dans le Forez, comme indiqué hier par le président exécutif et directeur général des Verts, Jean-François Soucasse. Et à peine 24 heures plus tard, les choses ont encore évolué dans le bon sens.

Rencontre avec les dirigeants

Ce mardi matin, Hamouma a rencontré les dirigeants de Saint-Etienne pour définir les contours des potentielles retrouvailles indique le Progrès. La date de son retour resterait tout de même à définir pour l'ancien Caennais qui devrait, quoi qu'il arrive, ranger les crampons cet été.

