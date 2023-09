FC Barcelone : les Blaugrana mettent un coup de pression à 40 M€

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Cet été, le FC Barcelone a une nouvelle fois connu toutes les peines du monde à recruter, à faire valider des prolongations et à inscrire des joueurs en Liga. Joan Laporta et son équipe ont donc décidé d'actionner un nouveau levier économique en cédant 29,5% des parts de la société digitale du FCB à deux entreprises, Livero et Nipa Capitale. Cela devait lui rapporter 120 M€. Mais l'argent a mis du temps à arriver et le président du Barça a dû lui-même se porter garant afin que Gündogan, Gavi ou Araujo puissent jouer en championnat.

Libero a jusqu'au 10 octobre pour payer

Le souci, c'est qu'un mois plus tard, le FC Barcelone n'a toujours pas récupéré la totalité de l'argent attendu ! Libero lui devrait 40 M€. La Cadena SER assure que la direction blaugrana a décidé de mettre un coup de pression à la société en fixant la date du 10 octobre comme limite pour le versement. Après cela, les parts de la société digitale lui revenant seront remises sur le marché. C'est qu'il y a un mercato hivernal à préparer au Barça !

