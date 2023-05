FC Nantes : Pascal Praud tremble, les supporters croient à fond au maintien !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Alors qu'il faut une victoire du FC Nantes contre le SCO d'Angers et un faux-pas de l'AJ Auxerre contre le RC Lens lors de la 38e et dernière journée pour que les Canaris se maintiennent dans l'élite, le compte Twitter @PodcastNantes a réalisé un sondage pour savoir quel scénario les supporters nantais imaginaient le plus.

Les supporters du FC Nantes y croient pour le maintien

Parmi les propositions "victoire et maintien", "victoire et l'AJA aussi" et "incapable de battre le SCO", c'est "victoire et maintien" qui a reçu le plus de votes, récoltant 44,6% des suffrages. Les supporters nantais croient donc à fond au maintien de leur équipe. Le polémiste Pascal Praud, qui est un supporter du FCN mais également un ancien dirigeant du club et qui a promis de faire le tour de Paris nu en cas de maintien des Canaris, peut donc trembler.

SONDAGE 😱🟡🟢



Pour se maintenir, 2 conditions sine qua non : victoire du @FCNantes face à @AngersSCO ET Auxerre ne bat pas Lens. Sinon, c’est finito…



➡️ Quel scénario imaginez-vous pour le @FCNantes ?



[Debrief mardi 17h00 @loicfolliot @SimonReungoat @dphelippeau @Paudouin] — Sans Contrôle (@PodcastNantes) May 28, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Comme on peut le constater avec un sondage du compte Twitter @PodcastNantes qui a récolté plus de 2 000 votes, les supporters du FC Nantes croient dur comme fer au maintien de leur équipe.

Fabien Chorlet

Rédacteur