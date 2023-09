Le Real Madrid lance un casting de choc, l’opération Bernardo Silva revit au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

AS : « Casting pour le 3 »

Selon As, le Real Madrid a lancé un casting de choc pour trouver la perle rare au poste de latéral gauche. Si Nacho, Eduardo Camavinga et David Alaba peuvent dépanner, Alphonso Davies serait bel et bien dans les petits papiers merengue en 2024.

MARCA : « Pur football : un enfant et un ballon »

Marca reste bouche bée devant le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, qui pourrait être titulaire contre Chypre en éliminatoires de l’Euro 2024 avec l’Espagne. Cent jours après son départ en Arabie saoudite, Karim Benzema manque déjà au Real Madrid.

Presse catalane

SPORT : « Ne t’arrête pas Lamine ! »

Sport prie aussi pour que Yamal éclabousse encore de tout son talent le match qualificatif pour l'Euro 2024, entre l’Espagne et Chypre. Au FC Barcelone, Joan Laporta veut désormais prolonger Frenkie De Jong jusqu’en juin 2028.

MUNDO DEPORTIVO : « Clauses Barça »

Selon Mundo Deportivo, Dani Olmo et Bernardo Silva ont inclus des clauses « spécial Barça » lors de leur prolongation respective à Leipzig et à Manchester City. En gros, ils pourraient faire leurs valises sans heurts et signer au FC Barcelone pour un montant de 60 millions d’euros par tête.

Las portadas deportivas del 12 de septiembre de 2023 https://t.co/tqhKLq9Ige — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 12, 2023

Podcast Men's Up Life