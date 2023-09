Équipe de France, Juventus : le clan Pogba contre-attaque !

Zapping But! Football Club Juventus : les 10 plus grosses ventes des Bianconeri

Affaire Paul Pogba, suite et certainement pas fin. Comme vous le savez, le milieu de terrain de la Juventus Turin et de l'équipe de France a été testé positif à la testostérone au terme d'un match disputé au mois d'août. Lui qui était d'ailleurs resté sur le banc de touche à cette occasion.

"Jamais voulu enfreindre une règle"

Si Pogba a officiellement été suspendu à titre conservatoire par l'agence italienne antidopage, Rafaela Pimenta, l'agente du joueur, a réagi sur les ondes de RMC. "On attend les contre-analyses et on ne peut pas avoir un avis avant les résultats. Ce qui est sûr c’est que Paul Pogba n’a jamais voulu enfreindre une règle".

Podcast Men's Up Life