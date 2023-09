Équipe de France, Juventus : rebondissement dans l'affaire Pogba !

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Deux polémiques secouent actuellement la Juventus Turin avec les "affaires" qui concernent Leonardo Bonucci et Paul Pogba. Concernant le Français, la Gazzetta Dello Sport ajoute un complément d'informations ce mardi soir.

Un complément alimentaire à l'origine du contrôle positif ?

Pogba aurait été contrôlé positif à la testostérone à cause d’un complément alimentaire recommandé par un ami médecin et acheté aux États-Unis. La Juve n'aurait rien à voir avec tout ça, il ignorerait tout. Pogba aurait donc fait preuve d’une "imprudence", lui qui se retrouve aujourd'hui suspendu à titre provisoire par l'agence italienne antidopage, et qui risque quatre ans de suspension.

