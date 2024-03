Farioli pas menacé à Nice, Riera recadré à Bordeaux, Antonetti de retour en L1 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Clermont : Bichard officiellement nommé adjoint de Gastien

Hier lundi, la lanterne rouge de L1 a officialisé le recrutement de Sébastien Bichard pour occuper la fonction d'entraîneur principal adjoint, fonction qu'il occupait déjà au Red Star. Pascal Gastien a déclaré : "Je suis ravi de l’arrivée de Sébastien Bichard. Ses compétences nous seront très utiles dans notre objectif de maintien en Ligue 1. Nous allons collaborer étroitement au quotidien afin de lancer une nouvelle dynamique pour cette fin de saison".

✍️ Sébastien Bichard nommé entraîneur principal adjoint du Clermont Foot 63.#NousSommesClermont 🌋 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) March 4, 2024

SB29 : Lees-Melou parle de sa reconversion en milieu défensif

Au cours d'une interview au site de la Ligue 1, Pierre Lees-Melou évoque son recul au poste de milieu défensif depuis qu'il est arrivé à Brest. Une telle réussite que son entraîneur, Eric Roy, plaide pour qu'il soit appelé en équipe de France : "Même si ce n’est pas mon poste de prédilection, c’est un rôle qui me plaît et que je connais puisque j’ai déjà joué là quelques fois à Nice avec Patrick Vieira ainsi que la saison dernière à Norwich. C’est un rôle différent où l’on est davantage au départ des actions qu’à la finition mais ça me plaît. Les coachs m’ont mis à cet endroit pour que je sois davantage dans la construction du jeu, que je trouve des passes dans les intervalles, pas seulement pour que je défende. C’est sûr qu’il y a des matchs où c’est plus compliqué de jouer au ballon mais comme j’aime jouer court et propre, je prends du plaisir à ce poste. J’ai toujours été un joueur endurant, avec un profil box to box, donc ça ne m’a jamais dérangé de faire des kilomètres".

Girondins : l'Unecatef recadre Riera

Après sa sortie sur David Guion, qui fait suite à d'autres attaques contre des confrères de L2, l'entraîneur des Girondins, Albert Riera, a eu droit à un communiqué salé de l'Unecatef : "Le métier d'entraîneur est si complexe que l'on peut toujours trouver des défauts dans le fonctionnement des autres entraîneurs. C'est ce que font à merveille les médias qui se nourrissent des difficultés inhérentes au coaching. Chaque entraîneur, aussi talentueux soit-il, n'est que le suivant du suivant et sera un jour aussi suivi par un autre suivant. Le respect de ses collègues devrait être la règle d'or de notre métier. Alors, de grâce, n'alimentons pas la presse par de tels propos. Prouvez, sans avoir besoin de le dire, que vous êtes meilleur que votre prédécesseur, vous avez été choisi pour cela".

Mais aussi...

OGC Nice : Farioli n’est pas menacé

Malgré des derniers résultats négatifs, Francesco Farioli ne serait pas menacé sur le banc de l’OGC Nice. Selon L’Équipe, sa remise en cause en interne n’est pas un sujet. Florent Ghisolfi, son directeur sportif, est un soutien qui croit en lui depuis le premier jour. Aucune tension particulière ni une quelconque cassure n’a gagné le vestiaire. Il n’empêche, le redressement de l’équipe sera observé de près et le Gym ne pourra pas rester éternellement quinzième au bilan des matches retour, après avoir fini la phase aller à la deuxième place.

Stade Brestois : Magnetti prolongé jusqu’en 2027

En pleine forme avec le Stade Brestois, deuxième de L1, Hugo Magnetti a signé un nouveau bail jusqu’en 2027, comme l’a officialisé le club breton hier. Le milieu de terrain de 25 ans a disputé 23 matches de Ligue 1 cette saison et il est l’un des hommes de base dans la rotation d’Éric Roy.

Montpellier HSC : Antonetti après Der Zakarian ?

Tenu en échec par le RC Strasbourg dimanche à la Mosson (2-2), le MHSC s’enfonce dangereusement dans la zone rouge. Michel Der Zakarian pourrait en payer les pots cassés. Selon le journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte, Frédéric Antonetti serait ainsi dans une short-list pour le remplacer le cas échéant. L’entraîneur corse de 62 ans était déjà dans les petits papiers de Laurent Nicollin la saison dernière à pareille époque et avait finalement rejoint... le RCSA, qu’il avait maintenu avec un certain brio.

Podcast Men's Up Life