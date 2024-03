Coup de gueule à Nice et aux Girondins, Clermont positive après l'OM, Abdelhamid assume

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

LOSC : Fonseca annonce du changement

Après la victoire de son équipe à Reims (1-0) et alors que se profile une semaine à deux matches, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a annoncé qu'il allait faire tourner : "En ce moment, nous avons beaucoup de matches difficiles et beaucoup de joueurs blessés. Je vais voir ce que nous pouvons faire pour les deux prochains matches, car c'est difficile de jouer à ce niveau avec les mêmes joueurs. Nous avons la nécessité de faire quelques changements".

OGC Nice : Farioli pousse un coup de gueule

En conférence de presse, Francesco Farioli s'est exprimé sur le gros ralentissement de l'OGC Nice, qui n'a pris que 2 points sur les 12 derniers mis en jeu : "Contre Clermont, après 25 minutes, on est devenus trop individualistes, il y avait de la frénésie, chacun voulait frapper et marquer. Sur les derniers matches, on perd la lucidité et la patience après une domination totale. Le match devient alors ouvert, on ne contrôle plus rien et tout peut arriver. Etre individualiste plutôt que collectif, c'est s'exposer à pedre le match".

Clermont : Gastien veut toujours croire au maintien

Malgré la gifle endurée par son équipe hier à domicile face à l'OM (1-5), l'entraîneur clermontois, Pascal Gastien, veut encore croire au maintien : "On a dépensé tellement d'énergie pour revenir au score que le deuxième but de l'OM nous a mis un gros coup au moral. On a encore de l'énergie pour aller chercher le maintien. On a un déplacement à Metz, puis on reçoit Le Havre et Toulouse... On peut, et on doit, recoller avec ces trois matches".

Stade de Reims : Abdelhamid relativise après sa bourde

Hier après-midi, une grossière erreur de Yunis Abdelhamid à la 56e minute a profité à Jonathan David, auteur de l'unique but du match entre le Stade de Reims et le LOSC (0-1). Le défenseur de 36 ans, victime d'une grippe dans la semaine et qui avait en outre appris qu'il ne serait pas prolongé, a assumé cette erreur : "C'est comme ça... Ce n'est pas ma première erreur et cela ne sera peut-être pas la dernière. J'ai juste raté mon geste et loupé le ballon. J'ai effectué trop de passes vers l'arrière durant ce match et même si j'ai été gêné par les conditions, j'aurais dû être plus vigilant. Cela me servira de leçon. J'aurais dû faire plus attention, je ne cherche pas d'excuses, j'assume !".

Mais aussi...

FC Lorient : Le Bris prédestiné pour le haut niveau

Dans un entretien au Télégramme, l'ancien directeur du centre de formation du Stade Rennais Patrick Rampillon explique qu'il voyait Régis Le Bris monter très haut : "Pour avoir eu Régis joueur, j’avais vu qu’il aimait analyser, que c’était un élément avec lequel, même s’il était relativement discret, on pouvait échanger, qu’il avait une connaissance du foot et qu’il réagissait bien aux situations. Je m’étais dit : « Est-ce que ça ne pourrait pas, dans le temps, faire un bon éducateur ? » Pour sa venue, quand je cherchais à recruter un éducateur, j’aimais me placer derrière le banc pour l’écouter coacher. Pour Régis (recruté en 2004), c’était au tournoi de Montaigu et j’avais compris qu’avec lui, le message était déjà passé à l’entraînement, qu’il n’avait pas besoin de brailler pour expliquer ce qu’il souhaitait. Ça me convenait. Il avait aussi une respiration du foot qui me plaisait. C’était un gros travailleur et surtout dans la recherche".

MHSC : Mézy a tenté de secouer les joueurs

Sur RMC, Michel Mézy, conseiller du président Nicollin, a révélé avoir tenté de provoquer un électrochoc chez les joueurs avant le déplacement à Marseille... qui s'est soldé par une défaite 1-4 ! "C’est une saison très compliquée. Les choses qui sont dites dans un vestiaire restent dans le vestiaire. Il y avait besoin à un moment donné de faire prendre conscience que ce club n’est pas comme les autres. J’avais fait venir des anciens joueurs qui occupent aujourd’hui des postes clés au Montpellier Hérault pour leur faire comprendre que, si un malheur arrivait en fin de saison, des gens perdraient peut-être leur emploi. Quand tu peux changer le cours des choses, en étant plus attentif et en ayant l’envie de se transcender, et que tu peux sauver des familles… Le Montpellier Hérault cela représente 250 ou 300 familles. Le football reste le football mais je voulais les sensibiliser là-dessus. On peut être mauvais mais à condition d’avoir fait le maximum pour ne pas se le voir reprocher. Quand on est moyen, en faisant des choses moyennes, cela signifie qu’il y a des choses que l’on peut réévaluer".

Girondins : Riera peste encore contre sa défense

Hier soir, le FCGB est a égalisé dans le temps additionnel à Rodez (2-2), évitant une défaite qui aurait fait tache. Après la partie, l'entraîneur girondin, Albert Riera, a poussé un nouveau coup de gueule contre sa défense : "On n’est pas satisfaits, car on joue tous les matches pour gagner. Les deux buts qu’on prend sont très évitables. Si on veut être une équipe de haut de tableau, ce n‘est pas possible d’encaisser des buts de la sorte. Au niveau défensif, ce n‘est pas notre meilleur match. En première mi-temps, on a longtemps eu le contrôle mais ensuite on a souffert, car ils sont bons dans le jeu dans la profondeur. On ne voulait pas subir cela et je souhaitais que l’on pratique avec de la patience".

Dolberg (ex-Nice) vers la Liga

L'ancien Niçois Kasper Dolberg (26 ans), qui évolue cette saison à Anderlecht, pourrait rejoindre la Liga la saison prochaine. Selon Ekrem Konur, le Danois est dans le viseur du FC Séville, de Gérone et de Valence.

💣❗🇩🇰 #RSCA 🟣 ❗

Sevilla FC, Girona FC and Valencia CF are monitoring the situation of RSC Anderlecht's 26-year-old Danish striker Kasper Dolberg. pic.twitter.com/KaejkF69Hk — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 2, 2024

