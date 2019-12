true

Alors que Waldemar Kita cherche un buteur pour son FC Nantes, Christian Gourcuff, lui, attend surtout des joueurs pour faire le nombre au poste de latéraux.

Les moyens :

Son FC Nantes ayant bouclé la première partie de saison à la 5e place avec un effectif très court, Waldemar Kita se prend à rêver d’Europe. Conscient que le groupe à disposition de Christian Gourcuff est trop court en nombre, l’homme d’affaires franco-polonais est prêt à desserrer les cordons de la Bourse, prêt à payer un attaquant de standing pour renforcer un secteur offensif où le seul Kalifa Coulibaly est à la peine (4 buts inscrits seulement). En novembre, Waldemar Kita a tenté Hatem Ben Arfa (libre) et contacté (en vain) Kévin Gameiro à Valence. Cela situe le niveau de son ambition…

Les besoins :

S’il n’attend pas spécialement grand chose de ce Mercato d’hiver, Christian Gourcuff a clairement notifié un besoin à son président. « Le départ de Lima et la blessure de Fabio ont diminué les postes de latéraux. Celle de Charles Traoré a aussi eu une influence sur les résultats. Si on peut se sécuriser dans ce secteur-là, on le fera. Parce qu’on a un manque quantitatif », a-t-il exprimé clairement dans les colonnes de « L’Equipe ». Outre un ou deux latéraux, le Breton ne serait pas contre un buteur même si, contrairement à son président, il n’en fait pas une priorité. Surtout que le prêt d’Anthony Limbombé au Standard de Liège a été écourté…

Au rayon départs, le FCN ne retiendra pas de joueurs souhaitant partir. Certains jeunes (Basila, Ndilu, Moutoussamy) pourraient être tentés à demander un prêt. René Krhin ou Joris Kayembe ne seront pas retenus.

Le principal point sensible pourrait concerner le capitaine Abdoulaye Touré, lequel souhaitait partir l’été dernier avant d’être finalement retenu. Si une offre anglaise venait à tomber, il pourrait s’agir d’un vrai point chaud pour le FCN. Un FCN qui ne cherche d’ailleurs plus de milieu même si le départ de Valentin Rongier n’a pas été comblé par une recrue extérieure (la venue de Trebel n’est plus d’actualité).

Les premières pistes : Yohan Boli (Saint-Trond, 26 ans), Préjuce Nakoulma (libre, 32 ans), Majeed Waris (FC Porto, 28 ans), Amine Gouiri (OL, 19 ans), Paul-Georges Ntep (Kayserispor, 27 ans), Rafael (OL, 29 ans), Arnaud Foulquier (Watford, 26 ans), Gedeon Kalulu (AC Ajaccio, 22 ans), Mehdi Zeffane (libre, 27 ans), Bryan Dabo (Fiorentina, 27 ans).