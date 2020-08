Les infos du jour : le FC Nantes encore touché par le Covid-19, Boudjellal se retire du projet Ajroudi

false

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 14 août.

La grosse info : le Covid-19 frappe encore le FC Nantes

Plus les jours passent, plus l’inquiétude grandit autour du FC Nantes qui voit les cas positifs au Covid-19 s’enchaîner. Aujourd’hui, on apprend Medhi Abeid et un autre Canari seraient également touchés par le virus.

FC Nantes : un sixième joueur positif au Covid-19 !

FC Nantes : un nouveau joueur testé positif au Covid-19 !

FC Nantes – Mercato : avant-centre, Covid-19, avenir, Gourcuff se confie

Mais aussi :

OM : Mourad Boudjellal se retire et dézingue le clan Ajroudi !

Porteur d’un projet de rachat de l’OM avec Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal s’est retiré du dossier. Il en a profité pour tacler Windgate.

ASSE : les Verts ont demandé une dérogation pour la réception de Lorient

Pour son premier match à domicile en Ligue 1, l’ASSE espère jouer devant un peu moins de 20 000 personnes. Le préfet actera sa décision prochainement.

PSG – Mercato : Pirlo veut conserver Cristiano Ronaldo !

Courtisé par le PSG, Cristiano Ronaldo devrait rester à la Juventus Turin. La Vieille Dame souhaite conserver son quintuple Ballon d’or.

LOSC – Mercato : Bielsa a tout tenté pour dérouter Jonathan David

Nouvel attaquant du LOSC, Jonathan David aurait pu s’engager avec le Leeds de Marcelo Bielsa. L’ex-entraîneur des Dogues a tout tenté.

RC Lens – Mercato : un international ivoirien veut rejoindre les Sang et Or

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Seko Fofana, milieu de l’Udinese, a clamé son envie de signer au RC Lens durant ce mercato estival.