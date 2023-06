L'OGC Nice bientôt remis en vente, deux rachats de club menacés avant la DNCG

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

L'OGC Nice remis en vente … à cause de Manchester United ? La bataille opposant le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani et le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe pour le rachat de Manchester United est partie pour durer encore un peu. Si l'on en croit le Times, un délai de 8 à 12 semaines sera nécessaire afin de passer par tout le processus d'approbation et valider l'offre de rachat aux Glazer, qu'elle soit anglaise ou qatarie. Du côté du Gym, on va prier secrètement pour que ce soit le cheikh qui gagne. En effet, selon Romain Molina, de nouvelles rumeurs circulent sur la Côte d'Azur et prévoient la cession de l'OGC Nice par le groupe Ineos en cas de rachat de MU. « Ratcliffe va devoir faire des emprunts pour assumer le rachat de Manchester United. C'est bien sûr sa priorité. Ce qui est assez savoureux, c'est qu'il se murmure de plus en plus que pour pouvoir financer ce rachat, il pourrait vendre certaines de ses possessions... dont Nice ». VAFC, Dunkerque... Deux rachats qui coincent en Ligue 2 ? Alors que leur passage devant la DNCG s'annonce tendu, rien ne dit que le Valenciennes FC et Dunkerque passeront sans encombre le cap cet été et resteront en Ligue 2. Alors que les deux clubs sont en cours de rachat, Romain Molina a fait le point, sur sa chaîne Youtube, sur l'évolution des deux dossiers. Côté VAFC, où on a annoncé des "négociations exclusives" hier par communiqué officiel, le journaliste a confirmé un accord entre le président Eddy Zdziech et Sport Republic mais le fonds basé à Londres veut 100% des parts et certains petits actionnaires refusent de vendre au rabais. Si le deal capote, les dirigeants nordistes devront remettre au pot... Concernant Dunkerque, Romain Molina n'est, là aussi, pas très optimiste. Si le Yildirim Group et Demba Ba veulent racheter le club nordiste avec la bénédiction de la Mairie, en froid avec l'ancienne direction, c'est l'ex président Jean-Pierre Scouarnec qui a toujours des parts et bloque la finalisation du dossier. Et l'issue de ce conflit pourrait être fatal : « S'il n'y a pas un rachat du club au 30 juin, Dunkerque pourrait déposer le bilan ! Il y a un besoin urgent d'argent ». Le Valenciennes Football Club et son Président Eddy Zdziech annoncent l’entrée en négociations exclusives des actionnaires majoritaires du club avec Sport Republic, société d'investissement dans le sport, basée à Londres et actionnaire majoritaire du club de football anglais… pic.twitter.com/8xnRUfYtfi — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) June 16, 2023 LOSC : Brest veut 10 M€ pour Franck Honorat Dans l'éventualité d'un départ d'Adam Ounas, le LOSC s'intéresse de près à la situation de Franck Honorat (Stade Brestois, 26 ans), lequel dispose d'un bon de sortie valable cet été en Bretagne. Pour autant, afin de racheter ses trois années de contrat restantes, il faudra quand même débourser 10 M€ selon l'insider Mohamed Toubache-Ter. Honorat, c’est 10M€ !!! #SB29 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 16, 2023

MHSC : Laurent Nicollin évoque l'avenir d'Arnaud Nordin

Auteur d'une bonne première saison à Montpellier, Arnaud Nordin ne devrait pas quitter le club héraultais cet été et ce malgré de nombreuses sollicitations. Dans les colonnes du Midi Libre, Laurent Nicollin a été clair sur le sujet sur France Bleu il y a quelques jours : « Ce n'est pas une question de le bloquer, pour moi, il n'est pas prévu de le vendre ». Néanmoins, tout dépendra des offres : « S'il y a un montant qu'on ne peut pas refuser, on ne sera pas plus débile que les autres. On prendra l'argent et on achètera quelqu'un d'autre ».

FC Metz : Alexandre Oukidja stoppe sa carrière... internationale

Promu en Ligue 1 avec le FC Metz, l'algérien Alexandre Oukidja (34 ans) ne participera pas à la prochaine CAN avec les Fennecs en janvier – février prochain. Dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, le portier a mis un terme à sa carrière intenrationale : «Ce n’est pas que j’ai envie d’arrêter, c’est surtout pour ma santé. Quand on est joueur, il faut être à 100%. Je tiens à remercier Djamel Belmadi qui m’a fait confiance pendant 6 ans. Merci pour cette belle expérience».

Toulouse FC : un rebond en Liga pour Philippe Montanier ?

Bazardé comme un malpropre à un an de la fin de son contrat au Toulouse FC, Philippe Montanier pourrait rebondir en Liga après avoir refusé le SM Caen et le FC Sochaux en Ligue 2. Si l'on en croit la radio espagnole Gallega, l'ancien coach des Violets est l'une des cibles prioritaires du Celta Vigo pour remplacer Carlos Carvalhal. Le club galicien sort d'une saison compliquée (13ème) et aspire à un maintien plus serein l'année prochaine.

