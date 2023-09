OL : et maintenant, Textor vise un chouchou de l'OM et un ex du Real Madrid pour l'après-Blanc

Alors que l'Olympique Lyonnais aurait déjà essuyé les refus de Marcelo Gallardo, Thiago Motta et Graham Potter pour prendre la succession de Laurent Blanc sur son banc, le board rhodanien ciblerait deux nouveaux coachs.

En effet, d'après le journaliste anglais de Sky Sports, Rob Dorsett, qui a confirmé que Graham Potter aurait repoussé l'approche lyonnaise, l'OL se pencherait désormais sur les profils de Paulo Fonseca et Julen Lopetegui. Le premier, qui a été approché par l'Olympique de Marseille cet été pour remplacer Igor Tudor, est toujours en poste au LOSC tandis que le second est libre de tout contrat depuis son départ de Wolverhampton.

Ex #cfc and #bhafc boss Graham Potter has declined chance to take over at Lyon.



Potter was impressed by Lyon’s owner John Textor, who has big plans, but Potter felt move wasn’t the right time.



Lyon now likely to approach Lille boss Paulo Fonseca and ex #wwfc Julian Lopetegui.