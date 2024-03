Clermont - OM : fin de saison pour un Olympien, deux surprises de taille dans le onze de Gasset ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Forfait pour le déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse de Clermont, le latéral droit de l'Olympique de Marseille, Amir Murillo, absent depuis janvier février, a été opéré des adducteurs il y a une dizaine de jours et devrait être absent entre deux et trois jours, c'est-à-dire-probablement jusqu'à la fin de la saison. Concernant le match contre Clermont, l'entraîneur olympien, Jean-Louis Gasset, préparerait plusieurs surprises dans son onze de départ. Et pour cause, d'après L'Équipe, Pape Gueye et Faris Moumbagna devraient être préférés à Azzedine Ounahi et Iliman Ndiaye, pourtant auteur le week-end dernier contre Montpellier (4-1) de son meilleur match sous le maillot marseillais.

Les compos probables

Clermont : Diaw - Pelmard, Matsima, Ogier, Borges - Gastien, Keita - Boutobba, Cham, Virignius - Nicholson.

OM : Lopez - Meïté, Mbemba, Balerdi - Clauss, Kondogbia, Gueye, Merlin - Harit - Moumbagna, Aubameyang.

Podcast Men's Up Life