OM : collectif en rodage, objectifs en Ligue 1, Mbemba... Marcelino fait le point avant Reims

Loin du niveau attendu en Grèce

"Comme j'ai dit après le match contre le Panathinaïkos, on a perdu car on a fait un mauvais match. On a concédé peu d'occasions, on a joué 30 minutes à 10 ce qui était difficile à gérer. Offensivement, on n'a pas fait assez pour gagner. On veut s'améliorer, on a trois jours avant Reims et ce n'est pas beaucoup, les joueurs sont fatigués mais demain ils seront meilleurs. Je suis toujours optimiste, je me dis toujours qu'on va bien jouer. Je le répète, on a eu peu de temps, ce n'est pas une excuse mais une réalité. Cela ne masque pas le fait que l'on doit gagner, et gagner chaque match quand on est à l'OM. Je dois être honnête avec vous, les supporters, les joueurs. Nous sommes très loin de notre niveau, qui sera bien plus élevé cette saison. Le premier qui veut toujours gagner, c'est moi."

Des changements annoncés face à Reims

"Il va y avoir des changements demain par rapport au match de mercredi dernier. On a besoin de récupérer. On aura encore 33 matchs de Ligue 1 après celui-là, en C1 il y en aura encore plusieurs ou zéro en cas d'élimination. Et il faut penser aussi au prochain match contre le Pana. Ce match mardi prochain est très très important pour nous. Mais cette partie contre Reims reste également très importante, on veut bien lancer notre saison."

Des nouvelles de Malinovskyi et Ünder

"Ünder ne s'est pas entraîné en raison d'un pépin physique (gêne musculaire). Concernant Malinovskyi, c'est un joueur sur lequel on ne compte pas et qui ne sera pas retenu."

"Nous sommes assez loin du niveau que nous allons montrer cette saison"

Le manque d'automatismes collectifs

"Sur le travail défensif, j'ai parlé du fait que nous n'avions pas concédé beaucoup d'occasions. L'équipe a été fiable sur cet aspect. Sur le plan offensif, il y a l'aspect de récupérer le ballon et combien de temps vous le gardez. Ce sont deux choses différentes. Il nous faut plus d'automatismes, le temps aidera. Il est important qu'on tire tous dans le même sens. Aubameyang a fait 10 entraînements, Ndiaye 4, Sarr peut-être 7... Il faut du temps. Notre idée ensuite sera de se procurer plus d'occasions. Nous sommes assez loin du niveau que nous allons montrer progressivement cette saison. C'est compliqué avec un nouveau staff, un nouveau projet, des nouveaux joueurs... Tout cela prend du temps mais c'est vrai qu'on ne se cache pas derrière, il va falloir gagner des matchs rapidement."

La course au titre en Ligue 1

"Il est trop tôt pour savoir qui est favori en Ligue 1, même si le PSG est le principal candidat car il a le plus gros budget. Pour le reste, il faut voir ce qui va se passer. On veut lutter pour être en haut du classement. Aujourd'hui, c'est compliqué de répondre à cette question."

La gestion de l'effectif et le cas Mbemba

"Je suis ici depuis le 5 juillet. Le 10 ou 11 juillet j'ai vu une partie de l'effectif. Cela ne fait pas encore longtemps que nous sommes ensemble. Je compte sur ces cadres de la saison dernière. Nous avons huit matchs d'ici le premier week-end de septembre, nous devons alterner, faire des changements et tenter d'incorporer au mieux tous les joueurs, en fonction de leur forme. Pour Mbemba, Balerdi est suspendu ce week-end donc on va devoir s'adapter et il sera présent." Le brassard de capitaine "Ce n'est pas moi qui ai choisi les capitaines. Je n'ai jamais choisi les capitaines, cela revient au club. Valentin (Rongier) est un très bon joueur, il comprend l'espagnol et cela facilite les échanges. Je n'ai aucun doute qu'il sera important cette saison." Des louanges à Reims "Nous analysons au mieux toutes les équipes. On connaît l'équipe de Reims, qui a connu des changements. On a analysé ce qu'ils ont fait la saison dernière. Ils ont le même entraîneur, la même philosophie et je l'aime beaucoup à titre personnel. On pourra faire une analyse plus détaillée au fur et à mesure de la saison."

