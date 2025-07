RC Lens : Pierre Sage nuance la victoire contre Metz et prépare le stage en Angleterre

Après la courte victoire du RC Lens face à Metz en amical, Pierre Sage a lâché un gros regret, et s’est également projeté sur le stage à venir en Angleterre, du côté de Saint George’s Park.

Samedi, le RC Lens s’est imposé 2-1 face au FC Metz, promu en Ligue 1, pour son 4e match amical de préparation. Mais malgré la victoire, l’entraîneur Pierre Sage a un gros regret : « La plus grosse des déceptions, c’est la manière dont on a géré notre fin de match. Juste avant le 2-0, on a le ballon sur le côté et on tente quelque chose qu’on n’a pas à faire à ce moment-là. On concède un corner, notre gardien fait un arrêt et, sur le 2e corner, les adversaires peuvent revenir à 2-1. Même si c’est un match de préparation et que le score n’est pas très important, on doit aussi, dans notre préparation, s’habituer à gagner les matches qu’on doit gagner. »

Malgré cela, il se dit satisfait de la prestation : « Mais je suis très content malgré tout de la prestation. On a vu de belles choses. On doit marquer 4 ou 5 buts dans le jeu, plus au moins deux sur coups de pied arrêtés. Ça fait beaucoup, mais soyons ambitieux ! On a vu beaucoup de choses dans ce que l’on souhaite et c’est bien. »

Quel programme pour le stage en Angleterre ?

Concernant le stage en Angleterre, qui se déroulera du 28 juillet au 1er août, Pierre Sage attend « de continuer, dans un autre contexte, en passant un peu plus de temps ensemble. Ça permettra de resserrer les liens et d’intégrer de plus en plus les nouveaux dans le groupe. On va travailler et disputer deux bons matches. Le révélateur sera encore un peu plus haut et notre niveau de performance doit donc grandir aussi pour répondre à l’exigence de ces deux matches. »

Pour rappel, le RCL affrontera Wolverhampton mercredi, avec l’objectif de « répartir le temps de jeu équitablement entre 22 joueurs ». Ensuite, l’AS Roma puis Leipzig seront au rendez-vous, avec ce qui se rapprochera de l’équipe qui débutera la Ligue 1 face à l’OL le 16 août.

Tous propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.