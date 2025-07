Mercato : Arsenal ou le Real Madrid, Saliba a fait son choix !

Suivi avec attention par le Real Madrid, William Saliba, l’international tricolore d’Arsenal a clairement fait comprendre ce qu’il souhaitait pour son avenir…

Le Real Madrid garde toujours un œil attentif sur William Saliba, défenseur central d’Arsenal, dont la situation reste extrêmement complexe. Profil idéal pour la philosophie du club madrilène – rapide, physique, propre à la relance et très fiable – Saliba est intransférable pour Arsenal. Le club londonien, conscient de tenir un joyau rare, a déjà blindé son contrat à l’été 2023, lui offrant un salaire de plus de 11 millions d’euros annuels. Et même si son contrat expire dans deux ans, les dirigeants anglais, avec Arteta en tête, ont clairement fermé la porte à un départ, peu importe le montant de l’offre, y compris si elle dépasse les 100 millions d’euros, rapporte AS.

Il espère prolonger à Arsenal

Saliba, qui compte 134 matchs avec les Gunners, est devenu l’un des piliers de la défense d’Arteta. Et le défenseur a clarifié sa position ce dimanche. « J’espère que ma prolongation sera pour bientôt. Dieu est grand. Cette année on va essayer de tout gagner », a-t-il soutenu à AFTV Media. Des propos qui mettent donc fin aux espoirs madrilènes.