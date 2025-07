OM Mercato : Weah veut signer à Marseille, son agent allume la Juventus !

Cette fois c’est clair : Timothy Weah veut quitter la Juventus Turin pour signer à l’OM.

Ciblé par l’OM, Timothy Weah veut quitter la Juventus Turin pour rejoindre le club phocéen. Son agent, relayé par RMC, a clarifié la situation via un message adressée à la Vieille Dame.

Il va au bras de fer avec la Juventus

« La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore, a soutenu Badou Sambague, le représentant du joueur . On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne créée des problèmes. Et cela on ne peut pas laisser passer. Tim Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le mondial. Cette personne a bâclé sa coupe du monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd’hui, par vengeance il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera jamais validé par nous. Des méthodes de l’ancien temps qui ne passeront pas avec moi. Je n’ai pas l’habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd’hui serait accepter l’inacceptable et le manque de respect total. La classe ne s’achète pas pour un dirigeant c’est sûr, mais elle a toujours fait partie de l’histoire de la Juventus de Turin. Une personne est en train de saper cela. Let’s see… » Le message est très clair : Weah veut l’OM. Et rien d’autre.