La grosse info : Mbappé finalement prolongé par le PSG et Messi sur le départ ?

Contre toute attente, Kylian Mbappé serait aujourd'hui plus proche d'une prolongation au PSG que d'un départ ! Sa famille se serait rendue à Doha dernièrement pour évoquer cette possibilité. En revanche, Lionel Messi ne serait plus aussi certain de prolonger.