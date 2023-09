PSG, FC Barcelone, Real Madrid : Mbappé met un éclat à Messi et Benzema

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé et Alexia Putellas. Voilà les noms des quatre mieux notés (91) dans le célèbre jeu mondialement connu Ultimate Team d'EA Sports FC 24, le successeur de FIFA dont la sortie est prévue le 29 septembre. Robert Lewandowski, Lionel Messi et Karim Benzema subissent un déclassement, sûrement dû à leur choix sportif et ne seront notés que 90.

Une note qu'ils partagent avec Harry Kane, Thibaut Courtois, mais aussi Aitana Bonmati, Sam Kerr et Caroline Graham Hansen côté féminin. Au total, l'effectif du jeu sera composé de près de 20 000 joueurs et joueuses, en comptant les héros, les icônes et les légendes - des joueurs retraités mais ramenés sur le terrain virtuel -. Le reste des notes sera révélé à une date ultérieure.

