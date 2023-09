PSG - Mercato : après Messi et Neymar, un autre partant de l'été règle ses comptes avec Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Après Lionel Messi et Neymar, c'est Sergio Ramos qui n'a pas manqué de piquer le Paris Saint-Germain après son départ. Interrogé sur le PSG lors de sa présentation au FC Séville, le défenseur central espagnol a expliqué les raisons de non-prolongation à Paris cet été.

La sortie piquante de Sergio Ramos sur le PSG

"Au PSG, j’avais eu l’occasion de continuer, mais à cause de sensations ou d’autres choses, tu penses que le cycle est fini. Ce n’est pas une question de contrat, d’argent, ni d’années, c’est une question sportive, de mentalité, de philosophie, de sentiment, et je pensais que c’était à Séville que j’allais retrouver tout ça", a déclaré le joueur de 37 ans, laissant donc entendre qu'il n'avait pas les mêmes valeurs que le PSG et qu'il n'était plus en phase avec le projet du club de la capitale.

