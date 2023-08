PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi tape encore fort sur Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le show de Lionel Messi se poursuit à l’Inter Miami. Déjà lauréat de la Leagues Cup la semaine dernière, le prodige argentin de 36 ans s’est qualifié cette nuit en finale de l’US Cup aux dépens de Cincinnati. Poussé en prolongations, l’ancien crack du PSG est sorti de sa boite pour finalement distiller deux passes décisives et marquer un penalty durant la séance finale de tirs au but ! Un sursaut salutaire puisque son équipe était menée 1-2 à la 97e minute ! Après la rencontre, l’ancien crack du FC Barcelone a encore tapé sur le PSG... une semaine après avoir été peu tendre avec son ancien club.

Messi pas tendre avec le PSG

« Nous avions passé deux ans difficiles (au PSG). La vérité est que ça ne s’est pas bien passé, nous avons eu du mal, a-t-il expliqué sur Apple TV. Ici, c’est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone : apprécier le quotidien, les enfants, dans une famille qui va bien. J’apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n’était pas le cas. Maintenant qu’un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que (Miami) était le bon endroit où venir. Mon avenir ? Je n’y pense pas encore. J’aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m’entraîner. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d’en profiter tant que je peux, tant que je vais bien, et on verra. Le plus important est de profiter de ce qui reste, que ce soit beaucoup ou peu. »

