Le RC Lens domine Strasbourg et creuse un trou avec l'OM, les notes des Sang et Or

Après celles contre Toulouse (0-2) et le FC Nantes (1-0), le RC Lens a enchaîné ce samedi une troisième victoire consécutive en battant le RC Strasbourg (3-1). Elye Wahi (16e), David Pereira Da Costa (30e) et Florian Sotoca (58e) sont les trois buteurs lensois tandis que Thomas Delaine (43e) avait réduit l'écart pour le RCSA. Avec ce nouveau succès, les hommes de Franck Haise restent sixièmes au classement mais comptent désormais cinq points d'avance sur l'Olympique de Marseille, septième. Et ils reviennent provisoirement à égalité de points du LOSC, quatrième, et l'AS Monaco, cinquième, et n'est plus qu'à deux points du Stade Brestois, troisième. Voici nos notes accordées aux Sang et Or pour cette rencontre.

Les notes des joueurs du RC Lens

Brice Samba (6) : En plus de cinq parades, le capitaine lensois a été à l’origine du but inscrit par David Pereira Da Costa par sa longue relance.

Jonathan Gradit (6) : Pour son retour de suspension, l’ancien Caennais a fait un match solide.

Kevin Danso (7) : Remportant tous les duels qu’il a eu à disputer, l’Autrichien a été infranchissable.

Facundo Medina (6) : Semblant être partout sur le terrain, l’Argentin s’est aussi montré très solide mais était à la limite du carton rouge. Remplacé par Massadio Haïdara (88e).

Ruben Aguilar (5) : L’ancien Monégasque s’est montré disponible mais a été parfois imprécis dans ces choix.

Andy Diouf (5) : L’international Espoirs français a eu un gros volume de jeu mais a souvent été dominé par le milieu de terrain strasbourgeois. Remplacé par Salis Abdul Samed (71e).

Neil El Aynaoui (4) : Comme son compère au milieu de terrain, Andy Diouf, le Marocain a un peu pris l’eau défensivement et n’a pas apporté grand chose offensivement.

Jhoanner Chavez (4) : Touchant seulement 39 ballons, l’Équatorien a eu une très faible activité sur son couloir gauche. Remplacé par Przemysław Frankowski (81e).

David Pereira Da Costa (8) : Auteur d’une passe décisive pour Elye Wahi, d’un but et impliqué dans le but de Florian Sotoca, le Portugais a été le plus grand artisan du succès lensois, confirmant son excellente forme du moment.

Florian Sotoca (7) : Jamais avare d’efforts comme à son habitude, le numéro 7 lensois a été récompensé par un but, trompant Alaa Bellaarouch d’un subtil lob. Remplacé par Morgan Guilavogui (82e).

Elye Wahi (6) : Muet depuis huit matchs toutes compétitions confondues, l’ancien Montpelliérain a retrouvé le chemin des filets, lançant son équipe vers la victoire. Mais le reste du match, il a été très peu trouvé par ses partenaires. Remplacé par Wesley Saïd (71e).

