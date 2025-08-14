OM : pluie de bonnes nouvelles avant le choc contre Rennes !

Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à ouvrir le championnat (vendredi, 20h45), plusieurs signes positifs tombent pour les Marseillais avant le déplacement à Rennes, entre statistiques favorables et effectif presque au complet.

L’Olympique de Marseille s’apprête à débuter la saison 2025-26 avec un déplacement sur la pelouse du Stade Rennais (vendredi, 20h45). Pour la première fois depuis 2018-19, l’OM ouvre le championnat, rappelant de bons souvenirs : à l’époque, les Olympiens avaient étrillé Toulouse 4-0 au Vélodrome.

Autre bonne nouvelle pour les Marseillais : le match Rennes-OM sera arbitré par Jérémie Pignard. Un choix qui peut donner confiance aux hommes de Roberto De Zerbi puisque la saison dernière, l’intéressé avait dirigé deux rencontres de l’OM pour deux victoires : 3-2 contre Toulouse et 4-2 contre… Rennes.

Du côté du Stade Rennais, Valentin Rongier était bien présent à la séance à J-2 du match, signe que le milieu français est opérationnel. En revanche, Ouest-France précise que Lilian Brassier et Mousa Al Tamari n’étaient pas présents. Pour l’ancien attaquant du MHSC, il s’agirait d’une simple précaution décidée par Habib Beye.