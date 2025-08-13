OM Mercato : un prétendant en moins pour Ordonez

L’OM n’est pas le seul club intéressé par Joel Ordonez. Mais l’un des prétendants, le plus riche et le plus prestigieux, ne suit plus le défenseur central équatorien du Club Bruges.

🟨 Négociation en cours

Pas de nouvelles informations, ce mercredi, concernant la piste Joel Ordonez à l’OM. Les dirigeants marseillais continuent de négocier avec leurs homologues du Club Bruges, qui attendent au moins 30 M€ pour leur défenseur central équatorien. Pour le moment, les offres phocéennes n’ont pas atteint ce montant et il semblerait que, de toute façon, l’OM ait besoin de vendre avant de pouvoir verser une somme importante. C’est donc le statu quo à ce niveau.

Liverpool ne suit plus Ordonez

Mais il y a du neuf concernant les autres prétendants à Ordonez. Et c’est une bonne nouvelle pour l’OM ! Selon le journaliste d’ESPN Chobo Alvarez, Liverpool se serait retiré du dossier. Les Reds visent désormais le jeune défenseur central italien Giovanni Leoni (Parme). Vu leur puissance financière, eux qui ont dépensé plus de 300 M€ cet été, leur prestige et l’attrait de la Premier League, c’est une bonne chose qu’ils ne soient plus en course pour Ordonez.

Mais il reste, pour l’OM, la problématique de la vente de joueurs. Jonathan Rowe est courtisé mais il a réalisé une belle préparation. Neal Maupay manque de prétendants alors que le dossier Azzedine Ounahi est toujours bloqué, faute de liquidités du côté du Panathinaïkos.