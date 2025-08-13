ASSE Mercato : Horneland ne s’inquiète pas pour Chico Lamba
OM Mercato : 2 rumeurs tombent à l’eau, un Olympien moqué pour son choix

Amine Adli au sol lors d'un match du Bayer Leverkusen.
Raphaël Nouet
13 août 2025

L’OM cherche toujours à renforcer plusieurs pistes avant la fin du mercato mais il va devoir faire une croix sur les pistes Amine Adli (Leverkusen) et Alexei Batrakov (Lokomotiv).

🟥 Rumeur

Vendredi soir, l’OM débutera son championnat par un déplacement périlleux à Rennes. Les Olympiens sont déjà en ordre de marche mais Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent encore recruter au moins un défenseur, un milieu et un ailier, histoire de densifier l’effectif en vue d’une saison riche qui marquera le retour du club en Champions League. Ce qui explique que de nombreuses rumeurs continuent d’agiter Marseille. Mais deux sont déjà à oublier.

Mbemba toujours sur le carreau !

La première, c’est Amine Adli. Comme relayé sur notre site ces derniers jours, l’ailier de Leverkusen semblait de toute façon trop cher pour l’OM, vu que le Bayer réclame 30 M€. Depuis hier soir, la presse anglaise annonce un accord pour un transfert à Bournemouth. La seconde piste à oublier mène au milieu russe Alexei Bratakov. Son agent a qualifié la rumeur l’envoyant à Marseille de « canular », même s’il laisse la porte ouverte à une arrivée en cas d’offre « intéressante pour les deux parties ». La valeur de ce milieu offensif de 20 ans est de 12 M€, selon Transfermarkt.

Enfin, ce mercredi, le compte X Planetoheme a une pensée pour Chancel Mbemba, qui n’a toujours pas retrouvé de club, notamment à cause de prétentions salariales trop élevées. Le Congolais a refusé de quitter l’OM il y a un an pour pouvoir libre et où il voulait, c’est pour le moment raté. Le joueur a perdu du temps, le club de l’argent : tout le monde est perdant dans cette histoire !

« Le coup d’œil de But FC »

« Aucun regret pour Amine Adli, dont le bilan à Leverkusen n’est pas aussi reluisant qu’il veut le faire croire. Bratakov est une vraie inconnue et peut-être un bon pari mais l’OM a besoin de certitudes au milieu. Et d’expérience. Quant à Mbemba, c’est un vrai gâchis pour tout le monde et la preuve que le mercenariat n’a pas forcément de beaux jours devant lui. »

