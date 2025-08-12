PSG Mercato : Donnarumma mis à l’écart… Gattuso s’insurge contre Luis Enrique !
OM : inquiétude pour Gouiri avant le Stade Rennais ! 

Amine Gouiri (OM)
Bastien Aubert
12 août 2025

Alors que l’Olympique de Marseille prépare son prochain rendez-vous en Ligue 1 à Rennes, une interrogation plane sur la tête d’Amine Gouiri. 

Roberto De Zerbi a botté en touche. Interrogé après la victoire samedi contre Aston Villa (3-1), le coach de l’OM a préféré ne pas parler de hiérarchie entre Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang. Pourtant, le second a inscrit un doublé quand le premier s’est montré plutôt maladroit dans la zone de vérité  pendant la préparation estivale.

L’international algérien, qui sort d’une dernière demi-saison de haut vol à l’OM, pourrait-il voir sa place de titulaire déjà remise en question ? « S’ils ont pris Aubameyang, c’est qu’ils ont un petit doute sur Gouiri… Et Gouiri, quand on lui met de la concurrence, c’est plus compliqué… Mais je suis confiant, il a fait 6 très bons mois la saison dernière », a analysé Walid Acherchour sur RMC Sport.

Son manque de tranchant pourrait coûter cher à Gouiri

Au-delà des possibles déclassements de Neal Maupay et Derek Cornelius, L’Équipe met en lumière un point crucial : même si Gouiri reste un joueur intéressant, son manque de tranchant devant le but pourrait rapidement lui coûter cher, surtout face à un adversaire aussi affamé et expérimenté que Aubameyang.

À trois jours du choc à Rennes en ouverture de la Ligue 1, le suspense est à son comble. Gouiri saura-t-il se montrer à la hauteur des attentes et convaincre le staff marseillais qu’il mérite une place de titulaire ? Ou devra-t-il faire face à une concurrence féroce qui pourrait redistribuer les cartes offensives de l’OM ? Le premier casse-tête de la saison estr devant De Zerbi.

« Le coup d’œil de But FC »

« Dans l’esprit de De Zerbi, Gouiri semble partir avec une longueur d’avance du fait de son récent passé olympien mais il est clair que la concurrence incarnée par Aubameyang ne représente pas qu’une solution de repli. Cela dit, on voit bien l’Algérien démarrer vendredi à Rennes… son ancien club. »

Ligue 1OMStade Rennais
#AVANT-MATCH

