OM Mercato : courtisé, Moumbagna provoque une polémique en interne 

Faris Moumbagna (25 ans) fait parler de lui, mais pas que pour ses buts. Après un quadruplé en réserve, son comportement a créé des remous au sein de l’OM. Courtisé, l’attaquant réclame un projet…

Faris Moumbagna a frappé fort sur le terrain, mais aussi en coulisses. Lors du dernier match de la réserve de l’OM ce week-end, l’attaquant de 25 ans a inscrit un quadruplé en seulement 40 minutes face à Grasse.

Pourtant, La Minute Foot assure que ce qui aurait dû être une performance éclatante a été ternie par une polémique qui agite désormais le vestiaire. Alors qu’il avait déjà marqué trois fois, Moumbagna a insisté pour tirer le penalty accordé à son équipe, alors que c’était au capitaine Sidi Ali (30 ans) d’assumer. Cette décision unilatérale n’a pas été bien perçue par le coach ni par plusieurs coéquipiers, créant des tensions palpables en interne.

En parallèle, ce même Moumbagna est courtisé et ses performances ne laissent pas indifférents au mercato. Selon La Tribune Olympienne, l’attaquant souhaite intégrer un projet ambitieux qui corresponde à ses aspirations. Pour l’instant, il ne semble pas convaincu par l’intérêt de Toulouse, un club qui le suit de près, mais ne parvient pas à le séduire pleinement.