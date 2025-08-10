Dans la liste des joueurs pour qui la porte est ouverte, Derek Cornelius a vu son prix fixé par les dirigeants de l’OM.

Alors que l’OM prépare encore des mouvements avant la fin du mercato, Derek Cornelius figure parmi les joueurs dont le départ semble imminent. Défenseur canadien de 27 ans, Cornelius (23 matchs la saison dernière) a peu été utilisé dans cette préparation par Roberto De Zerbi, souvent laissé sur le banc, et il ne fait plus partie des plans prioritaires du club.

5 millions d’euros attendus pour Cornelius

Selon L’Équipe, Marseille attend environ 5 millions d’euros pour son transfert, mais pourrait accepter une offre aux alentours de 3 à 3,5 millions si une proposition arrive rapidement. Cette possible vente s’inscrit dans une stratégie plus large du club, qui doit à la fois alléger son effectif et financer de futures recrues.

Le départ de Cornelius permettrait notamment à l’OM de se concentrer sur des priorités défensives, comme le recrutement d’un latéral gauche, poste jugé crucial par De Zerbi. Par ailleurs, le club cible également Joel Ordóñez, jeune défenseur central équatorien prometteur, comme un successeur à moyen terme dans l’axe.