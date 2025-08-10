OM Mercato : les négociations avec Bruges relancées pour Joel Ordóñez

Encore absent avec le Club Bruges ce week-end, Joel Ordóñez est toujours aussi déterminé à rejoindre l’OM.

L’Olympique de Marseille accélère sur le dossier Joel Ordóñez. Après plusieurs échanges précédents, les discussions entre l’OM et le Club Brugge ont repris, témoignant de l’intérêt réel du club phocéen pour renforcer sa défense.

Bruges est déjà en quête d’un remplaçant

Comme le rapporte Sacha Tavolieri, le défenseur équatorien semble particulièrement motivé à l’idée de rejoindre l’OM. Sa volonté ferme de s’engager avec le club marseillais pourrait donc jouer un rôle clé dans la conclusion du transfert.

De son côté, le Club Bruges, tout en restant ouvert aux négociations, explore également d’autres options pour renforcer sa défense, ce qui pourrait ralentir un peu le dossier en attendant que les Belges trouvent le remplaçant idéal. Néanmoins, la détermination de l’OM et la motivation d’Ordóñez pourraient faire pencher la balance. Affaire à suivre !