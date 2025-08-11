OM Mercato : le dossier Rowe refermé par le Stade Rennais ?

Alors qu’un club encore inconnu intensifie ses démarches pour Arnaud Kalimuendo, le Stade Rennais semble résolu à abandonner la piste menant à Jonathan Rowe, que l’OM ne vendra pas pour moins de 20 millions d’euros au mercato.

🟥 Rumeur

Le mercato s’accélère pour Arnaud Kalimuendo. Selon Ouest-France, un club dont l’identité reste secrète a franchi un palier dans les négociations pour recruter l’attaquant du Stade Rennais. Cette accélération montre l’intérêt concret et la volonté de conclure rapidement ce dossier.

De son côté, le Stade Rennais ne reste pas inactif et espère finaliser l’arrivée d’une autre cible offensive prioritaire. Si Jonathan Rowe était ciblé en premier lieu et que l’ailier anglais s’est récemment montré sous son meilleur jour, notamment lors de la victoire de l’OM contre Aston Villa (3-1) au Vélodrome samedi dernier, le club breton aurait lâché l’affaire.

Toujours d’après le quotidien régional, devant les 20 millions d’euros réclamés par l’OM pour laisser filer Rowe et les envies du joueur, le Stade Rennais n’ira pas plus loin dans ce dossier. Une décision que les supporters marseillais devraient bien accueillir.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le mercato s’annonce animé dans les prochaines heures, avec Rennes et ce mystérieux club prêts à engager une bataille pour s’attacher les services d’attaquants prometteurs. La tension monte alors que la clôture du marché approche. »